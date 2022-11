Zemřel Leslie Phillips. Zmlknul hlas Moudrého klobouku z Harryho Pottera

„Ztratila jsem úžasného manžela a veřejnost přišla o skutečně skvělého showmana… Byl to národní poklad. Lidé ho milovali,“ řekla k jeho skonu jeho manželka Zara deníku The Sun.

Leslie Phillips měl v tu chvíli za sebou více než osmdesátiletou hereckou kariéru. Během ní se objevil ve více než 200 filmech, televizních a rozhlasových seriálech. K nejznámějším jeho rolím pak patří ty z Carry On Nurse, Carry On Teacher a Carry On Constable z přelomu let 1959 a 1960. Vedle filmové kariéry se věnoval také divadlu. Jako uznávaný shakespearovský herec projel kus světa, kde šířil slávu britské divadelní tradice.