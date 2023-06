Zemřel herec Dušan Matouš

Ve věku 60 let odešel do hereckého nebe herec Dušan Matouš. Informaci uvedlo mostecké divadlo s tím, že členem této činohry – někdejšího Divadla pracujících, později Městského divadla v Mostě – byl od 1. 10. 1985 do 31. 10. 1994.

Foto: Profimedia.cz Dušan Matouš (vpopředí) a Petr Erzlitz v představení Sarkofág Černobyl.

Článek „Za dobu svého angažmá vytvořil desítky nezapomenutelných rolí a s naším divadlem nadále spolupracoval i jako hostující umělec,“ konstatovalo divadlo dále ve svém prohlášení. 🥀🕯️Docela velké divadlo se smutkem oznamuje svým přátelům a divákům, že dne 9. června 2023 zemřel ve věku 60 let člen... Posted by Docela velke divadlo on Thursday, June 15, 2023 Informaci potvrdilo veřejnosti i litvínovské Docela velké divadlo. Na Facebooku uveřejnilo, že herec zemřel 9. června 2023. „Na scéně DVD vytvořil několik krásných rolí a mladým hercům pomáhal s jevištní řečí. Chybíš nám, Dušane, a jsme rádi, že máme už navždycky uchovaný Tvůj hlas v představeních Betlémská hvězda a Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Pozdravuj v hereckém nebi. Tvoje divadlo,“ stojí v jeho prohlášení. Diváci si jej mohou pamatovat i z malých rolí v televizních seriálech, mj. Slunečná, Krejzovi, Ohnivý kuře…