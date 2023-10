Z přádelny do tkalcovny, Mirai Navrátil a spol. stěhují festival do většího areálu

„Ten areál je mnohem větší, ale zároveň zachovává genius loci původního místa, protože to je taky industriální areál. Líbí se mi myšlenka vdechování života starým prostorům a zároveň tím, jak je velký, tak doufám, že bude pro všechny komfortní,“ řekl zakladatel a programový ředitel festivalu Mirai Navrátil, jenž je také frontmanem populární skupiny Mirai.

Věří, že díky novému místu se podaří pořadatelům ze společnosti Evolution Brothers, do níž patří, roztančit větší počet lidí. „A díky té kapacitě si budeme moci dovolit i větší zahraniční jména, což bude na frýdecké poměry na přepisování místní kulturní historie,“ pousmál se a prozradil, že 6. ročník FM CITY FESTU dostal přívlastek Legendary.

Mirai Navrátil: V jiném městě nebudeme. Dycky Frýdek

Dosud se festival odehrával v jiném, menším areálu po bývalé textilce. Do někdejší historické přádelny bratří Neumannů na Staroměstské ulici ve Frýdku se vešlo necelých 10 tisíc lidí. Nyní, v bývalé tkalcovně v Hálkově ulici v Místku, cílí Navrátil a spol. na 20 tisíc návštěvníků. „Kapacitně a velikostně je to tak obrovský areál, že by neměla být obava, že by se těch dvacet tisíc tady nevlezlo,“ míní. Právě zvýšená kapacita má umožnit snížení ceny vstupného.

Vystupující v utajení

První vystupující nadcházejícího ročníku zatím nechtějí pořadatelé odtajnit. Jistá je pouze kapela Mirai.

„Z českých interpretů to bude ten, co možná vyprodal O2 arénu, co je možná z tohoto regionu a co je na scéně už pár let a řadí se rozhodně mezi největší české interprety, i současné,“ poodhalil Navrátil a dodal, že ze světového měřítka by měla dorazit dvě velká zahraniční jména. O koho se jedná, chce oznámit zhruba do měsíce.

„Nemáme ambici mít festival primárně se zahraničním line upem. Myšlenka byla taková, že se chceme odlišit, aby to nebyl festival, jakých tady máme poslední dobou celkem dost, a přijde mi, že začínají být trošku na jedno brdo. Proto jsme chtěli do toho vnést nějaký přesah, a to skrze ta zahraniční jména. Takže dvě velká zahraniční jména plus silný český line up, což lidé tady mají rádi. Takže kombinace toho, co fungovalo, a něčeho, co bude experiment,“ vysvětlil programový ředitel festivalu.

Propojení ikon

Jak dlouho zůstane festival v areálu bývalé Lembergerovy textilní továrny, není jasné. Záležet bude na majiteli společnosti Marlenka, která jej zkraje letošního roku vydražila za 95 milionů korun od Slezanu Holding.

Výrobce medových dortů má v plánu do areálu přemístit výrobu a vybudovat v něm i muzeum, kavárnu či firemní prodejnu. „Bude tady tak dlouho, dokud nebude hotový ten náš sen, ta velká fabrika. Dokud nebude celý prostor obsazený,“ řekl majitel Marlenky Gevorg Avetisjan a dodal, že nějakou dobu tam ten prostor bude, protože v první etapě bude Marlenka rekonstruovat historickou budovu a stavět jednu halu.