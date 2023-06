Mirai Navrátil: V jiném městě nebudeme. Dycky Frýdek

Mirai, cítíte se před festivalem víc jako muzikant, produkční nebo ředitel festivalu?

Cítím se spíše jako takový otec, garant, maskot. Produkční část řeší hlavně kolegové. Já mám na starost dramaturgii, program a zajistit finance, ať se ten cirkus nějak zaplatí. Ředitel je náš kolega spoluzakladatel, ze kterého si děláme legraci, že je právě naším ředitelem. Ale moc na to ředitelování a pojmenovávání pozic nejsme. Jsme v prvé řadě kámoši, a aniž bychom si to sepisovali, každý ví, co je jeho role.

Napadlo by vás, když jste před lety s myšlenkou na festival s kluky z Evolution Brothers přišli, že se z něj tak rychle stane akce, která bude hlásit: vyprodáno?

Člověk nad tím u zrodu moc nepřemýšlí. Samozřejmě si to v duchu přeje, protože vyprodáno je v zásadě synonymum úspěšného tažení. Ale ne vždy. Na prvním místě je dobrý pocit lidí, co tam byli včetně nás. Můžete to přeprodat, přervat lidmi, bude vyprodáno, ale spokojení pak návštěvníci asi nebudou. Je to krátkozraké, a proto jsme to nikdy neudělali. Zkrátka nejlepší reklama pro následující ročník je, když vše klapne a festival se povede. To pak ani nemusíte tolik otravovat s reklamou a vyprodá se tzv. samo.

Není areál bývalé přádelny bratří Neumannů pro festival už malý?

Ta akce nás přerostla, i naše představy o ní. Z čehož máme radost. Růst se nedá z hlediska počtu lidí, ale stále můžete vymazlovat různé detaily, které zvyšují komfort. Je to spousta technických věcí, které třeba nejsou vidět, ale přináší hladší průběh a spokojenost návštěvníků i týmu, co akci dělá. To víte, že kdybychom měli kapacitu o deset tisíc lístků větší, dost zásadně by to změnilo ekonomiku. Ale ve hře jsou neekonomické faktory jako genius loci toho místa, naše vazba a historie. Není to primárně naše podnikání. Je to naše dítě a koníček, všichni se živíme jinak.

A neexistuje ve městě místo, které by nabídlo větší kapacitu?

Nejsme vlastníky těch prostor, takže je třeba se otáčet, protože nezávisí na naší vůli, zda bude s těmi pozemky jiný záměr. Každopádně ta vazba je silná, takže jestli to v budoucnu nastane, tak to bude bolavé loučení. I přesuny jsou potenciálně na pořadu dne. Jestli to bude za rok, dva, nebo nikdy, na to teď neumíme odpovědět. Budeme však moc rádi, když se nám při zachování kvality podaří zpřístupnit festival více lidem. Můžu ale vyloučit, že budeme v jiném městě. Ten festival to má v názvu. Takže: Dycky Frýdek.

Letos nabídne festival koncerty i talk show 7 pádů Honzy Dědka. Co má patřit k jeho vrcholům?

S kapelou vnímáme FM CITY FEST jako jeden z hlavních highlightů naší festivalové sezony. Jsme tu prostě doma, a je to srdcová záležitost. Kromě nás vystoupí i řada největších interpretů, co koncertuje v O2 areně, nebo Dubioza Kolektiv. Balkánská parta, co hraje na největších festivalech po Evropě. A u Honzy Dědka bude třeba Štěpán Kozub. I to může patřit k pomyslným vrcholům.

