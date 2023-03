Výtvarnice Míla Fűrstová: Má díla začal sbírat James Cameron

Jak jste se dozvěděla, že režisér Cameron sbírá vaše díla?

Fraser Scott, ředitel A Gallery, se kterou spolupracuji, organizoval výstavu mých děl na českém velvyslanectví v Londýně. Cameron je jeden z klientů A Gallery, ale nemohl se z USA do Londýna dostavit osobně, protože pracoval na Avatarovi. Kontaktoval tedy Frasera s tím, že má zájem o má díla. Posléze si vybral to největší, tedy All The Rivers That Flow Through Me. Je složené ze šesti detailně kreslených panelů a měří téměř dva krát dva metry. Lze ho vidět, stejně jako má další díla, na stránkách www.agallery.uk.

Zajímalo vás, co ho na nich zaujalo?

Vždy mě zajímá, co sběratelé v mém díle nacházejí. Vernisáže bývají dobrou příležitostí pro osobní kontakt. Často mě překvapí, jaké významy v mých grafikách nacházejí. Největší radost ale mám, když v nich najdou sami sebe. Během let jsem zjistila, že když jsem dostatečně odvážná a vycházím z osobních pocitů i zkušeností, díla lidi osloví nejsilněji.

Vlastní vaše díla ještě nějaký další slavný člověk, tedy kromě Micka Jaggera, královny nebo Eltona Johna?

Často se dozvídám až po letech, kdo sbírá má díla. Britské galerie si totiž jména svých klientů nechávají pro sebe. Když jsem začala pracovat na albu Ghost Stories pro Coldplay, zjistila jsem teprve při osobním setkání, že už několik let hudebníci má díla sbírají.

Novým sběratelem se nedávno stala rodina Lobkowiczových. Koupila do sbírky dílo Hierloom I. Před několika měsíci vystavila v Lobkowiczkém paláci mé práce společně s takovými umělci, jako jsou Banksy, Toyen či Josef Lada. Z výtěžku prodeje děl se bude financovat projekt obnovy rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi.

Víte, která díla má James Cameron?

Koupil si první dvě grafiky z cyklu Alive ještě předtím, než díla byla vystavena. Vznikla na základě inspirace dokumentem o přistání kosmické lodi Apollo na Měsíci. Zaujala mě modrá Země plující ve stříbrném a jakoby mrtvém vesmíru. Grafika Alive zobrazuje dvě létající ryby propletené ve skoku.

A právě toto dílo Cameron daroval animátorům, kteří mu pomáhali s filmem, jako poděkování za dobrou práci.

Setkala jste se s ním osobně?

Zatím to nebylo možné. James ale chtěl o mé tvorbě vědět více, tudíž jsme pro něj s ředitelem A Gallery Fraserem natočili krátké video. Myslím, že v budoucnu k osobnímu setkání dojde. Určitě bych se ho chtěla zeptat na jeho tvůrčí proces, na jeho kresby, a především filmy.

Avatar je plný modrých figur, vy máte modrou také v oblibě. Myslíte, že v něm najdete nějakou inspiraci?

Modrá barva ve mně evokuje snivost. Grafiky leptám do zinkových matricí a při vtírání barvy do matrice zůstane modrá barva jasná, zatímco třeba žlutá díky chemické reakci potemní. Inspirace je ale vždy určitý dialog s vesmírem. Někdy krystalizuje několik let, ovšem odkud přijde, nedovedu předpovědět.

Líbil se vám nový díl Avatara?

Ano, viděla jsem film v 3D kině. Jeho prostorovost mě vtáhla tak, že se mi udělalo zle, a na konec jsem se mohla dívat jen přerušovaně. Výtvarně mě zaujalo právě to, jak do sebe film dokáže lidi vtáhnout. Všichni, kteří se na něm výtvarně podíleli, museli mít radost z tvůrčího procesu a sami se v něm možná i ztráceli. Nejvíc se mi líbily podmořské scény, které byly protkány zázračnými vizemi. Jediné, co mi nesedlo, bylo množství bojů a explozí.

Na čem v současnosti pracujete?

Více než rok pracuji na velkém projektu v Londýně. Byla jsem přizvána do soutěže na návrh zpracování fasády nového hotelu v Marylebone. Na místě, kde stojí, byla v letech 1813 až 1939 porodnice, která jako první poskytovala péči i svobodným matkám.

Téma mateřství je pro mě silné, a tak jsem byla touto výzvou nadšená. Porota nakonec vybrala můj návrh jako vítězný. Nedávno jsem dokončila finální grafiku, která se bude realizovat v kovu ve velikosti dvanáct krát pět metrů. Protože s podobnou realizací nemám zkušenosti, volala jsem architektce a designérce Evě Jiřičné a konzultovala to s ní. Podpořila mě a dodala mi sebevědomí. Dílo by mělo být instalováno na podzim tohoto roku. No a před pár týdny jsem začala novou práci, konkrétně sérii ilustrací pro Máchův Máj.

Budete vystavovat i v Čechách?

Chystám tam první velkou retrospektivu. Počítám, že se otevře na jaře 2024 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, odkud pocházím. Je to velká výzva, ale tým v čele se Stanislavem Hrbatým a kurátorkou Markétou Pražákovou už teď intenzivně pracuje na tom, abychom připravili něco zajímavého.

