Vychází reinterpretovaná verze slavného alba Pink Floyd. Přepracoval ji Roger Waters

Osmé studiové dílko skupiny Pink Floyd, které bylo původně vydané 1. března 1973, je jejím průlomovým. Nahrála ho ve složení David Gilmour (zpěv, kytara), Roger Waters (zpěv, baskytara), Richard Wright (klávesy) a Nick Mason (bicí).

Hudba a texty na něm se točí kolem myšlenky šílenství, zkoumají konflikty, chamtivost, plynutí času, smrt či duševní choroby. V roce 2012 bylo album přidáno do národního registru nahrávek Spojených států jako „kulturně, historicky nebo esteticky významné“.

Nyní, padesát let po premiéře, Waters posílá do světa jeho „reinterpretovanou verzi“. „Tohle album si zaslouží novou verzi, protože jeho poselství a koncept obstály ve zkoušce časem,“ vysvětlil.

Dodal, že sice miluje původní podobu kolekce, ale chce ji dotvořit a rozvinout. „Původní verze byla něco jako nářek nad stavem lidstva. Dave, Rick, Nick a já jsme byli tak mladí, když jsme desku vytvořili a nahráli, ale když se podíváte na svět kolem nás, poselství písní zjevně nezapadlo. Současná verze je reflektivnější a je výsledkem úvah o tom, jakou moudrost může do tohoto příběhu vnést osmdesátník,“ vysvětlil. Toho věku Waters dosáhl letos 6. září.

„Když jsem producentovi Gusu Seyffertovi poprvé odhalil myšlenku opětovného nahrávání Dark Side of the Moon, myslel si, že jsem se zbláznil. Dnes jsem nesmírně pyšný na to, co jsme vytvořili, na dílo, které může hrdě stát vedle originálu,“ řekl Waters.

The Dark Side of the Moon Redux, jak zní oficiální název nového alba, nahrávala studiová kapela ve složení Seyffert, Joey Waronker, Jonathan Wilson, Johnny Shepherd a Jon Carin. Watersovi bývalí spoluhráči z Pink Floyd, kteří se podíleli na původní verzi, se na téhle nahrávce neobjevují. Přesto ji Nick Mason, který ji slyšel dlouho před vydáním, zhodnotil velmi vstřícně a pozitivně.

Oslava padesátky

Aktuální reedice nemá podle Waterse nahradit původní album. „Zdálo se mi to jako dobrý způsob, jak oslavit padesát let od vydání původní verze. Ne nahradit ho, ale zapamatovat si ho a jako doplněk k němu přidat novou práci na konceptu nahrávky a všech původních písní,“ upřesnil Waters.

Nová deska obsahuje deset přepracovaných skladeb a internetoví uživatelé ji přijali velmi příznivě. Objevilo se už mnoho komentářů o tom, že Waters ukázal svou další hudební tvář. „Předlohu to nepřekoná, ale líbí se mi ta reinterpretace. Může si dělat, co chce,“ objevilo se v komentářích. „Myslel jsem, že to budu nenávidět, ale dal jsem tomu šanci a moc se mi to líbí,“ dočteme se také.

Připomeňme, že Waters napsal texty ke každé z písní na původním albu. Tři z nich složil a na čtyřech dalších se podílel. Navíc se mu dodnes říká „mozek Pink Floyd“, protože to byl on, kdo rozhodl o tehdejším uměleckém směřování skupiny.

Další problém

Kolem Waterse se ale dějí i další věci. Před pár dny přišlo nové obvinění, že jeho názory jsou krajně pravicové. Na internetu se totiž objevil sedmatřicetiminutový film s názvem The Dark Side of Roger Waters.

Stojí za ním britská nevládní organizace Campaign Against Antisemitism, jejímž cílem je najít antisemitské chování mezi světoznámými celebritami.