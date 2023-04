Vinyly jsou krásné, ale stále dražší

„Někteří lidé mají pořád potřebu vlastnit hudbu fyzicky, mít ji u sebe. A vinyly jim to umožňují. Člověk si z nich buduje jakýsi životní soundtrack. Pořídí si alba, která považuje za zásadní, potom k nim přidá celé diskografie oblíbených hudebníků a pak sbírky šíří dál. Podstatnou roli hraje i rituál pouštění desek. Zážitek z poslechu je díky němu jiný, sevřený,“ řekl Právu Jan „Kečup“ Dvornák, sběratel vinylových desek a také člen punkové skupiny The Fialky.

„K popularitě vinylů podle mě přispěl i nástup streamování hudby. Vrátil lidem chuť poslechnout si celá alba, nejenom singly, a oni zjistili, že koncepty celých desek mohou být zajímavé, zvláště u zásadních nahrávek hudební historie. A je tu i obal. To je fetiš. Bývá zajímavě výtvarně zpracovaný, člověk se v něm dočte, kdo písně složil, přečte si texty, lze do něho přidat nějaké bonusy a podobně. To vše vinylům nahrává,“ dodal.