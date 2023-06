Věci Freddieho Mercuryho jsou na prodej. Vidět je můžete zdarma

Aukční síň Sotheby's vystavila předměty, které patřily jedné z největších hudebních legend, Freddiemu Mercurymu. Než zamíří do dražby, budou zdarma k vidění, a to během června v New Yorku, v Los Angeles a Hongkongu. Dražba proběhne v Londýně začátkem září. Záběry z expozice pořídila v New Yorku agentura AP.

Video: AP