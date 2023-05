Mercuryho šortky vynesly půl milionu

Hodnotu miniaturních šortek zvedl i fakt, že Freddie Mercury je prokazatelně nosil na několika koncertech včetně vyprodané show v Birminghamu v roce 1980. Dokonce se o nich zmiňuje ve své knížce z devadesátých let tajemnice fan klubu skupiny Queen Jacky Gunnová, která uvedla, že těsné kraťasy nenechávaly „moc prostoru pro představivost“.

Tajemnice zavzpomínala, že Freddie velice rád šokoval publikum, a tak si sehnal nejužší kožené kraťasy, co existovaly. Dnes už to nevypadá tak odvážně, ale v osmdesátých letech nebylo normální se na veřejnosti chovat a oblékat jako gay a právě Mercury prolomil nejedny hranice. Pořadatelé aukce uvedli, že výsledná cena je neuvěřitelná, sami kousek odhadli jen na cca 200 000 korun.

Mary Austinová, která patřila k Freddieho nejbližším přátelům, současně oznámila, že dá do aukce celou sbírku jeho předmětů, která čítá asi 1500 položek. Zpěvák je sbíral třicet let a přítelkyni vše odkázal i se svým domem.

Za vrchol sbírky jsou považovány ručně psané texty hitů jako We Are The Champions nebo Killer Queen. Očekává se, že jeden artefakt může vynést v přepočtu několik milionů korun.