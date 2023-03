V Paříži jde do dražby obraz Pietra Brueghela. Více než sto let byl zapomenut

V majetku rodiny byl přitom od roku 1900. Dlouho jej ovšem všichni považovali za padělek. Na to, že by mohli mít doma originál, je přivedl až realitní makléř, u něhož si původně objednali odhad ceny svého domu stojícího na severu Francie.

„Visel na za dveřmi v obývacím pokoji,“ uvedl pro agenturu Reuters Malo de Lussac z aukční síně Daguerre Val de Loire. „Je to až neuvěřitelné. V rodině mu sice všichni Brueghel říkali, ale nevěřili, že by to mohl být originál. My obrazu v aukci zpět jeho hodnotu vracíme.“