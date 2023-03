Ředitel aukční síně Vladimír Lekeš: Kokoschkův obraz má zajímavý příběh

Je to určitý návrat ke kořenům, protože naše společnost přišla už v roce 2009 s formátem výběrové aukce současného a moderního umění. Do aktuální aukce plánujeme zařadit padesát až šedesát děl nejvyšší kvality. Rádi bychom takto pokračovali i v budoucnu, tudíž chceme udělat takovou akci vždy jednou ročně.

Za posledních padesát let se téměř nedražil žádný tak kvalitní Kokoschkův obraz. Pouze jeden portrét se před čtyřmi lety v New Yorku prodal za 20,4 milionu dolarů, což bylo při tehdejším kurzu zhruba 465 milionů korun.

Každé takové dílo mívá vždy zajímavou historii. Platí to i pro Kokoschkův obraz?

Olej získal německý podnikatel, majitel továrny na knoflíky pro uniformy německé armády. V únoru 1945 pak utekl z Drážďan před bombardováním a blížící se Rudou armádou do Petrovic v Sudetech i se svými obrazy. Následně se skrýval v Praze a umístil obraz do pražské galerie Václav Dolejš. V září 1945 ho v Praze zatkli, zemřel ve vězení v lednu 1946.

Co se dělo s obrazem dál?

Zůstal u nás, galerie Václav Dolejš ho prodala po válce jednomu statkáři. Jeho rodina měla obraz v držení až do devadesátých let. Našel se někde v prachu na půdě. Potomci toho statkáře ho nakonec přece jen prodali významnému českému podnikateli za odpovídající cenu. Ovšem asi před deseti lety se o dílo přihlásili potomci Fritze Salo Glasera a uplatnili tak zvanou židovskou restituci. Také z tohoto důvodu musí obraz jít do veřejné dražby.