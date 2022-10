Tenorista Pavel Černoch: Mám rád postavy s bohatým charakterem

V roce 2024 ho čeká debut v Metropolitní opeře v New Yorku, kde bude zpívat Prince ve Dvořákově Rusalce, jehož v září ztvárnil i na prknech pražského Národního divadla. V neděli 9. října se představí ve Dvořákově síni pražského Rudolfina na operním recitálu s klavíristou a dirigentem Davidem Švecem. Koncert se koná v rámci programové řady Českého spolku pro komorní hudbu.

Myšlenky sestavit program recitálu převážně z děl německých skladatelů a jimi ovlivněných tvůrců české opery se úplně nezříkám. Takto koncipovaný program by se ale hodil spíš do komornějšího prostoru Sukovy síně než do Dvořákovy síně. Výhledově ho chystám uvést, ale přece jen s orchestrálním doprovodem.