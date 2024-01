Spisovatel Doyle neměl svého Sherlocka rád

V pořadu BBC uvedla, že byť příběhy o fiktivním vyšetřovateli přinesly Doyleovi slávu, nepřijímal to s nadšením. Detektiva vinil z toho, že mu odepřel být uznáván jako vynikající autor historické fikce. Zastínil totiž veškerá jeho další literární díla.

Najít pro jeho příběhy vydavatele přitom pro Doylea nebylo jednoduché. Nabídku na vydání prvního románu Studie v šarlatové mu v roce 1886 dalo až nakladatelství Ward Lock & Co., čtvrté, které oslovil. Jeho majitelé zrovna hledali pro knižní trh „levnou fikci“ a Holmes se jim k tomu dokonale hodil.

V roce 1893, kdy už Doylemu detektiv vydělal dostatek peněz, rozhodl se ukončit jeho život pádem do vodopádů ve Švýcarsku.

O deset let později mu ale jeden americký vydavatel za Holmesovo oživení nabídl sumu, která by dnes dosahovala výše 1,6 milionu dolarů. Odmítl by ji málokdo, a tak se slavný detektiv vrátil.