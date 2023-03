Vyprodané koncerty i trable na letišti. Skončilo americké turné Petra Jandy

Už odlet jako by naznačil, že všechno tentokrát nebude tak hladké. Kvůli pozdní žádosti o vízum musela Jandova manželka Alice s dcerami odletět do Miami o týden dřív.

„Při letu do Washingtonu mi při kontrole velice dlouho zkoumali kytaru. Dělali na ní i různé testy, možná zjišťovali, jestli v ní nevezu drogy. Když se ubezpečili, že ne, teprve nás pustili,“ pohovořil Janda o problému, kvůli němuž nestihnul let.

Do USA se Janda vrátil po roce a u českých krajanů byl opět vítaným hostem. Na všech zastávkách, tedy v Miami, Sarasotě, Washingtonu, Higstownu a New Yorku, bylo vyprodáno. Turné skončilo v sobotu v České národní budově v New Yorku.