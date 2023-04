Skupina The Vices: Máme různé podivné nápady

V březnu jste absolvovali první malé turné v USA. Jaké bylo?

Neměl jsem velká očekávání a bylo to skvělé. Jsme z Nizozemska, angličtina není náš rodný jazyk, a proto jsme se báli, že jako spousta kapel, které nejsou z Ameriky nebo Británie, za oceánem propadneme. Byli jsme ale z odezvy nadšení.

Měli jsme čtyři koncerty, všechny kluby byly narvané a reakce byly takové, že jsme v kapele vedli diskuse, jestli byly vůbec upřímné. Nakonec jsme si všimli, že lidé neříkají hezké věci jen nám, ale zaslechli jsme, že se o nás pochvalně baví i mezi sebou, takže jsme si dovolili uvěřit tomu, že jsme publikum nadchli.

Hráli jste také na showcaseovém festivalu South by Southwest. Jaké to bylo?

To byla zábava. Koná se v Austinu, kde se mi moc líbilo. Motto města je: Udržet Austin divný. Odráželo se v mnoha ohledech, byli tam správně podivínští lidé. Z domova známe akci podobného typu, na festivalu Eurosonic Noorderslag se také představují kapely z celého světa a pořád se na něm něco děje. South by Southwest je podobný, ale je o úroveň výš.

Zdá se, že máte dobrý rok. V Rotterdamu jste odehráli dosud největší samostatný koncert. Jaké zásadní momenty k němu vedly?

Když to vezmu od začátku, měli jsme s kluky kapelu už dlouho před The Vices. Třeba s baskytaristou Simonem skládáme hudbu od nějakých třinácti let. Prošli jsme vším možným a poznávali kulturu a svět. Před čtyřmi lety jsme měli řadu nových písniček, které najednou zněly jinak. Měli jsme pocit, že už víme, jak to chceme dělat.

V roce 2019 se zrodili The Vices. A některé z podstatných věcí se staly hned zkraje. Zmínil jsem, že u nás máme festival Eurosonic. Pozvali nás na něj a my měli odehrát první koncert. Ale ještě než k tomu došlo, si nás také za své předskokany pro nizozemské koncerty vybral hudebník Yungblud. A protože je miláček Británie, pomohlo nám to ke koncertům ve Spojeném království.

To zní jako ideální začátek kariéry, ale mluvíme o roku 2019, tehdy se blížil covid…

Ano, ale nám příliš neublížil. Možná naopak. Než udeřil, měli jsme první poměrně úspěšný singl. U nás doma se docela uchytil, hráli ho v rádiích a podobně.

Tehdy ho také sdílela kapela Nothing But Thieves, která nám vzkázala, že se jí líbí. Později nás přizvala i na své koncerty. Když pak přišel první lockdown, hodně kapel si dalo úplnou pauzu, což chápu. Ale my v sobě měli energii začátků a chtěli jsme ukázat, co jsme zač. Tak jsme realizovali různé podivné nápady.

Například?

Vyjeli jsme na moře se starou lodí, nechali ji uvíznout na mělčině a nahráli a nafilmovali jsme živou verzi našeho debutového alba. Zorganizovali jsme to za týden od chvíle, co jsme se dozvěděli, že koncert u příležitosti vydání první desky nebudeme moci kvůli covidu odehrát.