Skupina Keks zahraje v kdysi utajované jeskyni Výpustek

„Jelikož se dómy jeskyně Výpustek, která byla až do roku 2001 utajovaným vojenským objektem, prohnala historie – od těžby fosfátových hlín, přes obří nacistickou továrnu na motory do stíhaček až po tajné vojenské velitelské pracoviště, hlavní část podzemí již neobsahuje mnoho krápníkové výzdoby. Návštěvníci tedy nemají moc co zničit. Rovná betonová podlaha z válečných dob je ideální jako hlediště pro snadné umístění židlí i jako bezbariérový přístup pro vozíčkáře,“ vysvětlil Právu mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš.