Skončil knižní veletrh ve Frankfurtu, Česko chce být jeho hlavním hostem

Letos se veletrh konal od 19. do 23. října. V pátek 21. října na něm ministr kultury Martin Baxa jednal s ředitelem frankfurtského veletrhu Juergenem Boosem o čestném hostování České republiky v roce 2026. Baxa navázal na svého předchůdce Lubomíra Zaorálka, který v roce 2021 odeslal do Frankfurtu takzvaný Letter of Intent, kterým Česká republika jasně deklaruje zájem o čestné hostování na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2026. Hostující stát má být vybrán v polovině příštího roku.