Sběratelé utratili na aukcích zatím méně peněz než loni

Zatímco loni na jaře padl aukční rekord s obrazem prodaným za 123,6 milionu korun, nejdražší obraz letošního prvního pololetí se prodal za 37,44 milionu korun. Uvedl to server Artplus.cz, který se specializuje na trh s uměním.

Letošním dosud nejdražším dílem je obraz Puis, plus tard (Potom, později) od Toyen, který se v květnu prodal za 37,44 milionu korun. V loňském žebříčku by s touto cenou obsadila Toyen až třetí místo.

V letošním prvním pololetí byla aukční nabídka co do počtu dražených položek chudší o téměř 1700 uměleckých děl a artefaktů. O tisícovku klesl meziročně také počet prodaných položek. Letos se jich za první pololetí vydražilo téměř 3200. Lehce klesla také prodejní úspěšnost, a to z loňských 51 procent na letošních 49 procent. V historickém srovnání jde však stále o nadprůměrný výsledek.