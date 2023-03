Zvládají jen krize, co sami vytvořili, říká Philipp Ther o pravicových populistech na Západě i na Východě

Na Západě i Východě to byl společný vývoj. Mnoho ekonomických politik, poprvé vyzkoušených ve východní Evropě, se posléze aplikovalo na Západě. Nejsilnější to pochopitelně bylo v Německu, protože jde o kapitalistickou zemi, ale zároveň je východní Německo postkomunistické. Nazval jsem tento proces spolu-transformací: Západ se skrze reformy ve východní Evropě také měnil.

Ale souvisí to i se sociálními ukazateli. Česko sice na rozdíl od Polska příliš dobře nevyužilo přistoupení k Evropské unii, ale i tak jste vcelku rovnostářská země. Pokud jedete z Prahy do chudších regionů, není to jako cesta do cizí země.