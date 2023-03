Znovu v rukou cítit papír. O kultuře neoficiálních fanouškovských tiskovin

Proti akademické závěrečné práci se autor pokusil text přepsat do čtivější, přístupnější podoby. Pořád však jde o fundovanou a o mnohé teoretiky se opírající publikaci, jejíž struktura vychází z obsahu původní dizertace.

Hroch nejprve nabídne historickou sondu do zrodu a vývoje zinové kultury, pokračuje teoretickými východisky, která se zároveň otiskují i do jeho metody, a v druhé polovině knihy přicházejí kapitoly věnované samotnému autorovu výzkumu.

A ziny jako by představovaly protipól – oproti informacím zprostředkovávaným algoritmy nesou osobní, výslovně autorskou stopu, a přestože jsou zpravidla připravovány i za pomoci digitálních nástrojů, zůstávají bytostně ukotvené ve fyzickém světě.

S rozvojem internetu a pak nástupem interaktivnějšího webu 2.0 mnozí ohlašovali přesun fanouškovských, amatérských alternativních médií do ryze virtuálního prostoru. Po krátké blogovací horečce se však podomácku sestavené časopisy vrátily, sice pozměněné, ale ve své původní materiální podobě.

Svět, do něhož pohlížíme obrazovkou počítače, máme tendenci vnímat oproštěně od jeho hmatatelné podstaty. Software zakrývá hardware, jak říká německý teoretik Friedrich Kittler.

Takový přístup se jistě propsal též do rozhovorů a zúčastněného pozorování, které autor knihy provedl mezi zinaři – jeden z nich mu například popsal, jak si někdy při práci dá drogu MDMA, po níž je citlivější k „surovinám“, s nimiž operuje, a celý tvořivý proces tím získává intimnější charakter. Chemická látka se tu stává jedním z činitelů uprostřed rozsáhlé sítě toho, co má vliv na výslednou podobu zinu, jeho význam i lidské hemžení kolem něho.

Ziny do tohoto teoretického základu Miloš Hroch dostává díky jejich důrazu na materialitu, na fyzický proces jejich tvorby i šíření navzdory tomu, že digitální cesta by byla méně klikatá a ekonomicky méně náročná.

Na knize se projevuje dlouholetá kulturně-publicistická činnost autora – právě post-digitalitu vykládá za pomoci příměru k hudebnímu žánru post-punk („Už bylo jedno, co je futuristický nebo tradiční nástroj“), zmiňuje filmový Matrix i prozaické dílo Williama Gibsona.

Miloš Hroch se podobným způsobem vydal prozkoumat pražskou scénu tvůrců zinů; druhá polovina Vystřihni – nalep by se tak dala charakterizovat jako akademická reportáž. Navštívíme improvizované tiskařské dílny v pokojích pražských bytů, hovoří solitérní tvůrci, autoři, pro které je příprava zinu komunitním počinem spojeným s uspořádáním komorní technoparty, i feministické uskupení, jež vyzdvihuje sdílení a blízkost při finalizaci svého počinu.

V duchu předestřené teorie neberou jednotlivé kapitoly v potaz pouze zpovídané, ale i to, jaké stroje používají, jaká místa jsou důležitá v rámci jejich distribuční sítě nebo jak se na podobě a čtení zinů podepisují nezamýšlené stopy tělesnosti, jako jsou otisky prstů či vypadlé vlasy okopírované na stránky těchto alternativních médií.

Ziny mohou reprezentovat a vracet do hry člověka v realitě algoritmizované kultury postavené na predikci lidského chování a servírování personalizovaného obsahu.

Komunitní funkce zinů zároveň představuje protiváhu vůči individualizovaným konverzacím s chatboty: jsou naopak křičením do světa, rovněž něčím individuálním, ale přesto jinak – osobněji, stopovatelněji, něčím naším, co nás zastupuje ve fyzickém prostoru, kam digitálno dosahuje pouze zprostředkovaně.

Procesy pozorované a vyložené ve Vystřihni – nalep by se možná daly metaforicky převést do role podhoubí. Popsaná alternativní média nejsou viditelná, nejlépe jim je v přítmí pod zemí. Zde však rozkládají minulé a skládají ho do nových životaschopných kombinací.