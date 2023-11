Zapomeneme. Sloupek Štefana Švece

Mám za to, že politici zapomínají jména obětí do deseti minut poté, co řeknou, že nikdy nebudou zapomenuta. Nedivím se jim, mají toho hodně. I my už ve chvíli, kdy mluvíme o věčné paměti, víme, že reálně půjde o věčné zapomnění. Fráze potřebujeme, ale vědomí toho, jak jasně lžou, by nám mělo pomoci nenávidět všechno, co zbytečnou a předčasnou smrt jakékoli lidské bytosti umožňuje. A hlavně nenávidět ty, kdo válku a teror přinášejí. Kéž jsou jejich jména vymazána navěky.