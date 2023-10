Haikaři. Sloupek Štefana Švece

Česká haiku mi vždycky přišla podezřelá. Napsat tříveršovou básničku na 5-7-5 slabik je až příliš snadné na to, aby to nesvádělo hochštaplery. Japonskou střídmostí se navíc snadno simuluje hloubka – tím, že věc nedořeknete, umožňujete čtenáři, aby si sám domyslel to, co mu bude připadat krásné.

Foto: Milan Malíček, Právo Štefan Švec (1978) je publicista a kritik.