Keep smajlík. Sloupek Štefana Švece

Co to má společného s literaturou? Všechno! Přidejme pár smajlíků do klasického textu a děti porozumí.

„Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se dívala 👀do té milé mírné tváře, co jsem zulíbala 💋 to bledé líce, plné vrásků, nahlížela do modrého oka 👁, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky ❤, dávno tomu, co mne posledně žehnaly ✝ staré její ruce! 🙌 – Není více dobré stařenky! 👎Dávno již odpočívá v chladné zemi! ⚰️“