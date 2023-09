Vychází nový Salon: Znepokojivé slovanství, nemocná ruská společnost a české předsudky vůči Romům

• rozhovor se spisovatelkou a rusistkou Janou Guljuškinou, která letos vydala drásavou prózu o svém pobytu v Rusku Paní S.; proč je Dostojevskij i dnes aktuální, až to děsí, proč v současném Rusku není možné žádné větší společenské vzepětí, jak česká společnost obstála tváří v tvář rusko-ukrajinské válce – a jak o tom všem psát literaturu?

• sloupek Táni Zabloudilové o románu americké spisovatelky Emmy Clineové The Guest (tedy Host, nebo lépe Hostka); jak příběh „ženy bez vlastností“ potulující se jednou z nejbohatších částí USA zapadá do kontextu současných satir o bohatých lidech, jako jsou seriál Boj o moc či film Trojúhelník smutku – a co vlastně existence superbohatých dělá s námi ostatními?