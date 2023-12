Schovej.to. Sloupek Štefana Švece

Nevšiml jsem si, že by na konec starého Uložta nějak reagovala Česká pirátská strana. Jako věkovitý muž si matně vzpomínám, že Piráti kdysi vstupovali do politiky s programem větší svobody sdílení. Od té doby, co jsou ve vládě, se proto svoboda sdílení logicky zhoršuje. Chápu, že pro stranu se čtyřmi poslanci a třemi ministry už hodnoty jejích voličů z dřevních dob nejsou důležité. Možná mají Piráti dokonce průzkumy, které říkají, co pálí většinového občana. Přebujelá autorskoprávní mafie to asi není. Zjevně to jsou korespondenční volby ze zahraničí. Na úrovni EU pirátští europoslanci ještě ze setrvačnosti zvedají ruce proti novým a novým regulacím internetu. Stejně by ale bylo namístě uvažovat o změně názvu na Koresponďáci.