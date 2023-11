Neprezident. Ohlédnutí Štefana Švece za Karlem Schwarzenbergem

Patolízalům, stejně jako nadutým mávačům starodávnou titulaturou, se Schwarzenberg vždycky smál. Na rozdíl od jiného českého politika – jehož nebudeme jmenovat, snad jen že začíná na „L“ a končí na „obkowicz“ – nikdy sám od sebe nezačínal o tom, že tu jeho předkové týrali nevolníky už před staletími. Nad lidmi, kteří se dnes ve svém rodokmenu urputně snaží najít pradědu, co prošel kolem zámku, aby si mohli místo Němeček říkat Le Déjeuner, jen protáčel panenky.

Schwarzenberg mohl nabídnout víc než vyčichlou stopu shnilých genů. Sám říkal, že člověk má s tím, kam ho pánbůh postavil, zkusit dokázat co nejvíc. A snažil se o to.

Na rozdíl od jiných polistopadových figurek Schwarzenberg prokázal, že mu jde o dobro země. Že pro něj dokáže dlouhodobě pracovat. Kdyby posedlí šlechtomilci tak nahlas nevykřikovali variace na „Kníže má k lidu blíže“, mohl se stát i prezidentem. Byla by to krásná ironie dějin a dobrá varianta pro tuhle zemi. Jestli byl někdo víc než nějaký pitomý kníže, byl to Karel Schwarzenberg.