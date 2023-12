Nepochybuje o sobě jenom idiot, říká maďarský režisér Béla Tarr

Jeden český filosof, který před pár lety přednášel na FAMU, říkal, jak byl nešťastný z toho, že si studenti z jeho přednášek berou pro své filmy jen slogany, a ne myšlenky. Vy takový dojem nemáte?

Já nepřednáším, jsou to spíše workshopy. Nechávám iniciativu na studentech, oni mluví o svých budoucích filmech. Sami za sebe. A každý je jiný, tady na FAMU je to navíc posíleno i tím, že se zde nepotkávám jenom s českými studenty, ale i s lidmi ze zahraniční, mám tu studenta z Indie, z Mexika, z Číny. A já je neučím, nevěřím na výuku, věřím na osvobození. Něčeho důležitého, silného, dobrého můžete dosáhnout jen tehdy, když budete věrní sami sobě. Mým úkolem není studenty přetvářet, ale dát jim dostatečný prostor, aby se mohli projevit takoví, jací jsou. Osvobodit se z okovů všeho toho lektorování a přednášení.

Vnímáte ono „lektorování“ i jako problém vzdělávání obecně?

Určitě, učitel přijde do třídy a jednu věc jedním způsobem říká třiceti úplně rozdílným žákům. Sděluje jim, jak sám vidí svět. A dobrými žáky jste tehdy, když to po něm dokážete zopakovat. Takové vzdělávání je produkt minulých století. Ve 21. století už bychom si mohli přiznat, že žáci jsou autonomní lidské bytosti a jediným úkolem dobrého učitele je jim dodat odvahu, aby se projevili.

Vychází nový Salon: Marnost ekologické modernizace i povídka Petra Stančíka

Minimálně na to už máme technologie – film dnes může natočit na telefon úplně každý.

I mě osobně nejvíc ovlivnil učitel, který říkal, že je mnohem lepší jít a nějaký film natočit než sedět ve škole a dělat si poznámky z přednášek o cizích dílech.

Je to náročné, takhle se studenty pracovat?

Samozřejmě to není jednoduché, potřebujete ze sebe dostat maximum empatie.

Co já můžu vědět o člověku z Indie? Má jiné kulturní, sociální i náboženské kořeny, vyrůstal v jiných ekonomických podmínkách, přemýšlí jinak než já jako Evropan. A já se ho přesto musím snažit pochopit, vnímat jeho zájmy, emoce.

Na konci dne už mám hlavu úplně vyplavenou. A taky není všechno pokaždé ideální, občas můžeme být já i studenti zklamaní, že nám to ten den zrovna nešlo.

Je nutné pro umění něco obětovat?

Od mladých lidí, se kterými pracuju, nic takového nevyžaduju. Ani bych něco takového nepodporoval. Chci, aby byli šťastní, aby si tvůrčí proces užili. Není důvod, proč by měl někdo u tvorby trpět. Lepší je se rozletět…

Mluvíte o empatii směrem ke studentům. Je to stejný druh empatie, který jste používal i jako filmař?

Empatii musíte používat všude, kde přijdete do styku s jinými lidskými bytostmi. I když je pravda, že třeba filmařský plac je specifické prostředí. Vždycky jsem byl hodně přísný hlavně na kameramana, měl jsem jasnou představu, jak by měl můj film vypadat, byl jsem perfekcionista. Ale zároveň se nesmíte vzdát vnějších impulsů, určité spontaneity, náhody.

Foto: KVIFF Z filmu Turínský kůň (2011)

Je to velice delikátní práce. Musíte toho diktátora a liberála v sobě dobře zkombinovat, aby to bylo výsledku ku prospěchu.

Jako nejsložitější na své profesi režiséři často vnímají, že musejí o mnoha věcech rozhodnout teď a tady a pak si za svým rozhodnutím stát. To pro vás nebylo těžké?

Ani ne, zvykl jsem si.

Je to otázka sebevědomí?

To ne, pochybností o sobě se nezbavíte. A je to dobře. Nepochybuje o sobě jenom idiot. Když ale vidíte, že něco funguje, že jste se dotkl něčeho lidského, pravdivého, prostě si za tím stojíte.

Co je pro vás klíčem k filmovému vyprávění?

Nejdůležitější je uvědomit si, že se náš život odehrává v čase a prostoru. A stačí to neignorovat. Je to takhle jednoduché.

Krása leží pod prázdnotou, říká italský režisér Paolo Sorrentino

A přesto to drtivá většina současných filmů nedělá. Spoléhá se na prosté chronologické vyprávění příběhu ve stylu akce, střih, akce, střih, akce. S tím jděte někam! Zabíjí to imaginaci i ducha kinematografie. Musíte filmu dát hluboký časový i prostorový rozměr, to je klíč.

Co si pod tím třeba v případně času představit?

Například to, že jste každý den o něco starší a o něco slabší. Nemyslím tím nějakou planetární apokalypsu, ta patří do televize, ale to postupné přibližování se vlastnímu konci. To, když dostanete do filmu, máte vyhráno.

Bojíte se smrti?

Každý se bojí smrti, nejsem výjimka. Ale ten strach můžete využít. Turínský kůň, můj poslední film, je přesně o tom. A proto je poslední. Ti, co se mě pořád ptají, jestli přece jen ještě něco nenatočím, tohle nechápou. I tu poslední věc, kterou jsem se skrze film potřeboval dozvědět, jsem se dozvěděl.

Když mluvíme o čase, zajímalo vás někdy, jak o něm přemýšlí například současná fyzika?

Nezajímalo. Víte, filmařina je přízemní profese, neliší se třeba od tesařiny, takže i já jsem dost přízemní, pragmatický, v podstatě jednoduchý člověk, sofistikovaně přemýšlet o čase, to není nic pro mě.

Jediné, co k tomu můžu říct, je, že jsem se nenarodil rovnou tím, kým jsem dnes, toho ze mě udělaly zkušenosti, jak se postupně vrstvily na sebe. Jak se z milionů možností v každém okamžiku uskutečnila zrovna ta jedna konkrétní. A ani zpětně nevíte, která ze zkušeností vás změnila víc a která míň.

Jdete krok za krokem a pak přijde konec. To je celé. Nehledám za tím vědu ani žádnou magii.

Takže ani s uměním nemáte spojeného něco magického? Nemyslíte si, že umělec může svou tvorbou dosáhnout do sfér, kam jiný člověk ne?

Kdepak, režisér je zaměstnání jako každé jiné. Tím jsem si stoprocentně jistý. Nemystifikujme lidi. I umělec ráno vstane, jde do práce, jako každý jiný tam stvoří kus svého života a pak jde domů. Já jsem měl na filmařině rád to, že vytvoříte něco nového, co předtím nebylo. To mě bavilo. Ale to tesař dělá přece taky!

S mocí vždycky prohrajete, říká ruský režisér Andrej Zvjagincev

Já teď dostávám různá ocenění za celoživotní dílo, na Evropských filmových cenách v Berlíně, na festivalu v Jihlavě. Ale pojďme si říct, že mě nakonec nejvíce potěšilo, když jsem zjistil, že pražské promítání Satanského tanga je vyprodané, a dokonce se na internetu objevili překupníci, kteří vám lístek prodají za čtyřnásobek původní ceny.

Největší ocenění je pro mě to, že si někdo vůbec myslí, že může vydělat na vstupenkách na můj film.

Vy jste začínal jako filmař na konci sedmdesátých let v komunistickém Maďarsku. Jak moc jste si tehdy i později v demokracii pouštěl k tělu politické prostředí, v němž jste tvořil?

Ať je to prostředí jakékoli, vždycky záleží hlavně na vás samotných. S politikou jsme si nikdy nerozuměli, ať už šlo o komunisty, nebo kohokoli potom. Nebylo to jednoduché. Musíte si ale vždycky říct, že je to všechno dočasné, že se tím nemá smysl trápit, brát to vážně. To je skutečné umění – ignorovat ten posraný svět politiky! Spíše než každému filmaři říkejme „umělec“ lidem, kteří tohle dokážou.

Čím je pro vás svoboda?

Svoboda je důležitá věc. Ale hlavně je to moje věc, neodvisí od nikoho jiného, od žádného režimu. Já musím být schopný vytvořit si kolem sebe svobodný prostor bez ohledu na dobu, ve které žiju. A není to tak těžké. Stačí být jen trochu odvážný.

Foto: Profimedia.cz Z filmu Werckmeisterovy harmonie (2000)

V komunismu jsem žil pětatřicet let, potýkal jsem se s jeho cenzurou. Stejně jako potom s cenzurou spojenou s volným trhem. Komunisté chtěli, abych ze svého druhého hraného filmu vystřihl jednu konkrétní scénu. Tak jsem řekl ne, proč bych to dělal, je to můj film, tak se holt nebude hrát v kinech. Za půl roku přišli znovu, jestli jsem to už vystřihl, a já že ne. Pak za půl roku znovu… A kdo myslíte, že to nakonec vzdal? No oni!

Byli to byrokrati, byli líní, směšní, nevěřili ani vlastnímu systému, bylo jasné, jak to dopadne. Stačilo se nepoddat.

A dnešní vládci filmových trhů vlastnímu systému věří?

Věří jenom na peníze, ale nerad bych srovnával, co je horší. Obojí stojí za starou belu.

Vaše filmografie je uzavřená, říkáte, že nic dalšího už nenatočíte. Jste spokojený, co za snímky jste udělal?

Samozřejmě, jinak bych točil dál. Jako perfekcionista jsem nikdy nepustil ven nic, s čím bych nebyl spokojený. Každý můj film mi odpověděl na otázky, které jsem si v té době kladl, a stvořil otázky nové, na něž jsem pak hledal odpovědi filmem dalším. Až jsem si nakonec zodpověděl vše, s čím mi kinematografie mohla pomoct. To neznamená, že už mě nenapadají další otázky; napadají, ale ne takové, které by šlo zodpovědět natočením filmu.

Co je tedy pro vás v současnosti smyslem života?