Vychází nový Salon: Marnost ekologické modernizace i povídka Petra Stančíka

• rozhovor s německým politologem Ulrichem Brandem; co to znamená „imperiální způsob života“, jímž Západ vytěžuje země globálního Jihu, ale i střední a východní Evropy, proč nás nespasí ekologická modernizace, tedy představa hospodářského růstu, který je v souladu s přírodou – a jak by měl vypadat celosvětový obrat k solidaritě?