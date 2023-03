Láska, sex a socialismus. Apolena Rychlíková nad knihou Politika touhy

„Když jsem se koncem šedesátých let přestěhovala do Německa, znamenalo to dva nebo tři kotrmelce vzad,“ vzpomíná na období svého odchodu z Československa Alena Wagnerová. Právě spisovatelka a publicistka Wagnerová vnáší do české debaty opakovaně důraz na skutečnost, že to byly země východního bloku, komu se v oblasti rovných práv do jisté doby dařilo lépe. Jak často upozorňuje, do západního Německa se stěhovala v době, kdy tam ženy například nemohly nastoupit do zaměstnání bez souhlasu manžela. Podobně se to mělo s otázkami dekriminalizace homosexuality – homosexuálové se jí u nás dočkali již v roce 1961, o dvacet let dříve než v takové Británii.