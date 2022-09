Salajka jako barvy měnící chameleon

Salajka každopádně proniká všemi naznačenými významy a mění barvy jako chameleon, což je jeho oblíbené zvíře. Však je také zobrazeno na několika plátnech. Stejně jako třeba tajemné sovy, šklebící se ďáblové, výhružné lebky nebo goghovské slunečnice. Autor velice rád pracuje s výraznými barevnými plochami a zářivými barvami. Proto jeho výtvarné fantazie nejlépe vyzní na velkoformátových plátnech. Pokud si zvolil plochu menších rozměrů, je jeho hlavní snahou vybrat si nosné téma a zobrazit ho hned v prvním plánu. To je případ pestrobarevného obrazu, na němž hraje hlavní roli narůžovělá lidská lebka, jejímž pravým okem prorůstá květina stejné barvy. O něco pochmurněji vyznívá dílo s černým havranem v popředí. A aby tvůrce dostál své tajemnosti, posadil jej opět na lidskou lebku. Temně modrý podklad evokuje hlubokou tmu a smolně černý pták v tomto případě připomíná pozorovateli, že má pamatovat na smrt.

Smrt a zánik zobrazuje i plátno, na němž se míhají siluety nahých postav. Uprostřed visí další tělo, které jedna figura zaživa páře jako prase na zabijačce. Možná jsou to ďáblové mučící hříšníka, možná duchové mrtvých, nebo jsou to prokleté duše, propadlé až na dno pekelné jámy. Přesně tak, jak to viděl známý propagátor apokalypsy Hieronymus Bosch. Tohle je skutečný bič boží.