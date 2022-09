Roger Waters nabídne příští rok v květnu v Praze přelomovou podívanou

Podle sdělení pořádající agentury Live Nation bude koncert obsahovat dvacet skladeb z nejlepšího období Watersovy bývalé skupiny Pink Floyd, několik nových písniček i starší sólové skladby umělce. „Stejný autor, to samé srdce, stejná duše, ten samý člověk. Možná je to mé poslední hurá. Mé první turné na rozloučenou. Nenechte si ho ujít,“ vzkazuje Waters.

Roger Waters je devětasedmdesátiletý britský umělec, spoluzakladatel Pink Floyd, jedné z nejdůležitějších skupin v hudební historii. Působil v ní v letech 1965 až 1985. Jako sólový interpret pak uvedl mimo jiné nahrávky The Pros And Cons Of Hitch Hiking (1984), Radio K.A.O.S. (1987), Amused To Death (1992) či operu Ça Ira (2005). V roce 1996 byl jako člen Pink Floyd uveden do Rock'n'rollové síně slávy.