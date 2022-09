Rod draka odstartoval na HBO historickým prvenstvím

Rod draka je desetidílný seriál na motivy knihy Oheň a krev, kterou stejně jako Hru o trůny napsal americký spisovatel George R. R. Martin. Poutavá sága zavede diváky hluboko do neobyčejného světa Západozemí a prozkoumá rodinu Targaryenů – všemocných dračích jezdců, kteří jsou zdánlivě nepřemožitelnými vládci Sedmi království.

Děj se odehrává 200 let před událostmi seriálu Hra o trůny a vychází z úvodního svazku dvoudílných dějin rodu Targaryenů. Mapuje tuto dynastii během období nepokojů a nekonečných dohadů o nástupnictví.

„Targaryeni jsou v některých ohledech normální rodina, ale zároveň je to rodina velmi podivná – má draky!“ říká představitel prince Daemona Targaryena, herec Matt Smith.

Na začátku příběhu svolává umírající král Jaehaerys Targaryen velkou radu do Harrenhalu k hlasování vládnoucích rodin o jeho nástupci.

„Targaryeni jsou ve chvíli volby na absolutním vrcholu svých sil, je to jako Řím na vrcholu impéria,“ říká výkonná producentka Jocelyn Diazová. „Mají jako jediní draky, což znamená, že mají palebnou sílu na to, aby ovládli Sedm království. Žádné skutečné vnější ohrožení není v dohledu. Mají pohádkové bohatství a vliv, užívají si opulentního života.“

Jenže ani král Viserys nemá mužského následníka, a tak se jeho nástupkyní stává princezna Rhaenyra. A právě fakt, že je to žena, nakonec dovede zemi až k válce, v níž budou obě strany nasazovat zbraně hromadného ničení – draky.

Hlavními tvůrci seriálu jsou scenárista a producent Ryan J. Condal a režisér Miguel Sapochnik, který se podílel i na scénáři. Oba přiznávají, že natočit a vyrobit Rod draka, jeden z nejočekávanějších televizních seriálů posledních let, byla obrovská výzva, zejména během pandemie, kdy probíhalo hlavní natáčení.

„Člověk tam musel být, aby si opravdu uvědomil, jaké to je,“ říká Condal. „Neustálý strach z toho, že bude odstaven kvůli covidu, neustálé testování. Ale naštěstí nikdo vážně neonemocněl a nějak jsme to, i díky fantastickému obsazení a štábu, zvládli.“

Rozsah výroby seriálu byl vskutku úctyhodný. Natáčelo se ve Velké Británii, Španělsku a Portugalsku, přičemž ve stejnou dobu pracovaly zároveň dva filmové štáby (nazvané příhodně Oheň a Krev). Točily se turnaje, bitvy s divokým pirátem zvaným Krmič krabů, draci letící bouřlivou oblohou. A to je jen zlomek toho, co diváci uvidí.

„Bylo to jako natočit pět celovečerních filmů od začátku do konce,“ říká architekt Jim Clay. „Nerozlišuji mezi prací pro televizi a pro kina, protože všichni přistupujeme k práci se stejnou zodpovědností, ať je to film pro velkou nebo malou obrazovku.“