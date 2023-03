Rocková kapela Doga dostala platinovou desku a pojede hrát do Ameriky

„Loni jsme v Americe na silnici Route 66 natáčeli klip ke stejnojmenné písničce. Projeli jsme městečka Oatman, Kingman, kultovní čerpací stanice Cool Spring Station a Hackberry General Store, Red Rock Canyon, Valley of Fire a část klipu se natáčela také v Las Vegas. Přijetí tamními lidmi bylo velmi příjemné a nás napadlo, že bychom se tam mohli vrátit hrát. To se stane v říjnu. Hrát budeme akusticky v rockových hospůdkách podél Route 66,“ řekl Právu zpěvák a kytarista Dogy Roman „Izzi“ Izaiáš.

Dodal, že s sebou kapela bere i některé fanoušky. Výprava bude čítat celkem čtyřicet lidí. Skupina chce pro turné přeložit do angličtiny text písně Route 66, která dala koncertní sérii název, a je možné, že na koncertech zazní v angličtině i další skladby. Během turné vzniknou nový videoklip a dokument.

Před několika dny převzala Doga při speciálním koncertu v Ostravě platinovou desku za prodej svého zatím posledního alba Respekt (2021). V její historii je to poprvé, kdy na takové ocenění dosáhla.

„Musíme poděkovat hlavně fanouškům, kteří si v současné digitální době naše desky kupují. Moc si toho vážíme. Zároveň mě těší, jak lidé skladby z Respektu přijali. Na koncertech to vypadá, jako bychom novější písničky hráli už roky. Všichni zpívají, znají je. Album Respekt se do naší pětatřicetileté historie časem zapíše jako jeden z milníků. To je bez debat,“ tvrdí zpěvák a kytarista Dogy Roman „Izzi“ Izaiáš.