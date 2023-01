RECENZE: Arakain v dobrých letech

Bylo plno a slavnost to byla, jak se patří. Arakain se totiž nachází v časech, kdy už si sedla aktuální sestava se služebně nejmladším baskytaristou Markem Loučkou, a přirozeně těží ze všeho, co se v minulých letech naučil.

Arakain nabídl na začátku večera pohled do doby nejstarší, thrashové. Zazněly písně Amadeus, Thrash The Trash, Strážci času či Pán bouře a vzpomínalo se i na to, kterak si tehdejší fanoušci pořizovali nahrávky na magnetofonovou kazetu, jež se objevila v projekci.

Přijala ho ale Lucie Bílá, která se ke kapele přidala v roce 1984, a když už pak přešla do popových řek a později na úspěšnou sólovou dráhu, ráda se k ní vracela jako host. Svým skvělým výkonem na pódiu koncert vykopla do finále a mimoděk stvrdila, že každý, kdo v Arakainu zpíval, byl ve své profesi výtečný, osobitý, a ještě k tomu úspěšný mimo něj.

V závěru si přišel do písně Brána iluzí zahrát na kytaru současný zvukař kapely Ondřej Martínek, jinak i velmi talentovaný hudebník, a pak už se Arakain za interpretace svých komerčně nejúspěšnějších písniček hrnul do finále. Atmosféra gradovala, síla oslav byla patrná.

Pokud tedy pomineme pár okamžiků, kdy to na pódiu organizačně tak docela neklapalo, a také to, že už delší čas kapela žádný hudební progres nepřináší, byla to sláva opravdu vydařená. Za zmínku stojí nejenom dobrá forma současné sestavy i její z atmosféry večera jasně plynoucí chuť do muziky, ale i stylová podoba scény, velmi dobrý zvuk a publikum, které nenechalo svou oblíbenou formaci na pochybách, že za ní stále hrdě stojí.