RECENZE: O5 a Radeček oslavili Valentýna bez kýče, s láskou

V Praze se koncertovalo v úterý ve velkém sále na Žofíně. Volba to nebyla až tak ideální, neboť akustika ve vysoké místnosti je zrádná a všichni ti, kteří byli na pódiu plus zvukaři museli jít s touto realitou do křížku. Nakonec to dopadlo vcelku dobře, a bylo to i proto, že O5 a Radeček dovedou zaujmout více způsoby.

Za ta léta na scéně si osvojili schopnost komunikovat s fanoušky nejen hudbou, nýbrž i slovem. Tomino Polák tedy zpíval i říkal to, co ho právě napadlo, i to, co chtěl opravdu sdělit. A publikum to očividně bavilo. Bylo jedno, jestli Polák zrovna vzpomínal na koncert ve Vratislavicích, kterým v pondělí celé turné začalo, vzkazoval to, co si někteří fanoušci vyžádali, či oslovil svou a bratra Ondřeje maminku s dotazem, zda je už na místě, když předtím poslala esemesku, že vlak ze Zábřehu, odkud do metropole vyrazila, má zpoždění, a neví, zda koncert stihne. Ukázalo se, že je vše v pořádku, neboť na synův dotaz ze zadních řad čile reagovala.