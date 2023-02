Skvělé koncerty na dohled. Do Čech přijedou Fall Out Boy, Pusha T i Skillet

Fall Out Boy, kteří se loni představili na festivalu Rock for People v Hradci Králové, přivezou do hlavního města své největší hity i písně ze svého osmého alba So Much (for) Stardust, které vyjde 24. března. Samotné turné se jmenuje So Much for (Tour) Dust. Vstupenky v cenovém rozmezí 1290 až 1390 Kč půjdou do prodeje 17. února.