Gwen Stefani přijede na Prague Rocks a přidá se k Maroon 5

Gwen Stefani vystoupila v Praze naposledy v roce 2007. Vrátí se k nám tak po šestnácti letech. Předtím se celosvětově proslavila jako členka kapely No Doubt, která byla na vrcholu popularity v devadesátých letech. Jejími největšími hity jsou písně Just a Girl a Don’t Speak.

Po několika albech s kapelou se Stefani v roce 2004 rozhodla vydat své první sólové dílko Love. Angel. Music. Baby. Od té doby vydala další tři sólová alba, to poslední se jmenuje You Make It Feel Like Christmas a vyšlo v roce 2017.