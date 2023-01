Robin Mood vydává písničku Hotel. Sází na emoce a příběh

„První tři nové skladby, které jsem složil po vydání debutu Na Měsíc, byly inspirovány zvukem kapel typu Chainsmokers, tedy tanečním popem. Chytlo mě to a bavilo, nedělal jsem to kvůli tomu, že to je takříkajíc trendy. Současně jsem přemýšlel, proč muziku dělám, jak ji dělám, jak se v tom vyvíjím. Zjistil jsem, že se mi z ní vytrácí to, co mám na hudbě obecně rád, a že jsem se při tvorbě první desky moc podřizoval vkusu rádií. Došlo mi, že si to už neužívám, a tak jsem se vrátil na začátek,“ vysvětlil Robin Mood.

„V nalezení směru mi hodně pomohli kluci z mé kapely. Bavili jsme se o tom, co máme rádi a co nás baví hrát, a zjistili jsme, že nás vlastně všechny baví totéž, jen to spolu moc nehrajeme. Písnička Hotel vznikla, když jsme se rozhodli, že budeme dělat to, co máme rádi, tedy přímočaré písně. Je to taková trochu nostalgická věc, v níž je příběh jednoho mého nepovedeného vztahu před asi patnácti lety. Napsal jsem ji, když jsem byl čtyři dny na koncertech a strašně se mi stýskalo po rodině. Ráno jsem se vzbudil a její melodická linka mi takříkajíc přišla do hlavy,“ řekl.