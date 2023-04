Robert Trujillo na nové desce Metalliky zazpívá

„Dvaasedmdesát sezon tvoří prvních 18 let života, kdy se formuje naše pravá nebo falešná identita. V té době nám rodiče řeknou, kdo jsme. Ta doba nám dává možnost zaškatulkovat se. Mnohá z našich přesvědčení jsou pak jen rekonstrukce zážitků z mládí nebo reakcí na ně. Jsme buď vězni svého dětství, anebo se vymaníme z pout,“ řekl o koncepci novinky zpěvák a kytarista James Hetfield.

Na novince bude dvanáct skladeb, které mají více než sedmdesát sedm minut. Kromě Hetfielda a bubeníka kapely Larse Ulricha ji produkoval Greg Fidelman, který s Metallikou pracoval na předchozím albu Hardwired… to Self-Destruct z roku 2016.

Pokud jde o překvapení desky, fanoušci neuslyší pouze zpěv Jamese Hetfielda. V rozhovoru zveřejněném na stránkách kapely baskytarista Robert Trujillo prozradil, že v jedné písni bude zpívat on.

„Poprvé v životě mohu zpívat na albu Metalliky a podpořit Jamese. Jsem na to velmi hrdý. Je to poprvé, co mi James a Greg Fidelman v této roli na nahrávce takového rozsahu opravdu důvěřovali,“ řekl muž, jenž v minulosti na dvou koncertech v Praze zpíval písničku Jožin z bažin v češtině.