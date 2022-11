Režisér Petr Václav: Myslivečkova doba byla tvrdá

Co vás na Josefu Myslivečkovi zaujalo natolik, že jste se o něm rozhodl natočit výpravný film?

Zajímal mě především jako člověk, který se rozhodl žít svobodně. Narodil se do pražské mlynářské rodiny, měl se věnovat stejnému řemeslu jako otec. Jenže jeho touha stát se skladatelem byla natolik silná, že opustil všechny jistoty měšťana a vydal se do neznáma. V šestadvaceti letech odešel do Itálie, aby se naplno věnoval hudbě.