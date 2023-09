RECENZE: V kůži hispánských uprchlíků na cestě za americkým snem

Martínez titulem neodkazuje na přízvisko konkrétní osoby, jak by se mohlo zdát, ale na obávaný nákladní vlak, kterému se říká také Vlak mrtvých či Vlak neznámých osob. Ten svou výpravu zahajuje ve státě Chiapas na samotném jihu Mexika a míří k předměstí metropole Mexico City, kde se napojuje na síť jiných souprav směřujících až ke hranicím se Spojenými státy.

Na vrchu Bestie se rok co rok ocitne až půl milionu uprchlíků ze sousední Guatemaly, ale i vzdálenějšího Hondurasu a Salvadoru. Nejde o trampskou zábavu, ale o riskantní pokus co nejrychleji dosáhnout území Texasu, Nového Mexika, Arizony nebo Kalifornie. Bez větších následků přežijí, pokud se během jízdy fatálně nezraní, vyčerpáním neusnou a nespadnou či je nevyhmátnou mexičtí kriminalisté nebo únosci.

Neuralgickými vstupními body do USA jsou pak příhraniční města u neslavné zdi, jako jsou Tijuana nebo Ciudad Juárez. Novinář se tak ocitá poměrně blízko převaděčů a pašeráků a zahrnuje v této části zajímavé intermezzo – speciální exkurzi ocelovou bariérou očima pohraniční stráže, která vyvrací vzletné proklamace politiků typu exprezidenta Donalda Trumpa o její údajné nepropustnosti.

Celá cesta připomíná deskovou hru o dosti děsivých políčkách. Jednotlivé kapitoly představují jeden zásadní krok kupředu k cíli, při kterém migrant vždycky něco ztratí: finanční prostředky, počestnost, důstojnost, v nejhorším případě život. Je to o ostražitosti a schopnosti adaptace, avšak hlavně o štěstěně. Popisy brutality jsou v některých pasážích natolik sugestivní, až je skoro nemožné ve čtení pokračovat bez oddechových pauz.

V závěru se nabízí epilog s příběhy více či méně úspěšných přeběhlíků, kterak si v novém domově počínají a jestli jejich traumatizující martyrium skončilo alespoň zčásti happy endem. To už se čtenář nedozví, ač by jistě mohl.

Pokud navíc není hojně obeznámený se středoamerickou geografií, bude mu nejspíš chybět přidružená mapka, díky níž by se lépe zorientoval a nemusel co chvíli otevírat internetové aplikace. Snadno se může ztratit i v množství citovaných respondentů, které by rovněž šlo výrazně zredukovat za účelem vyšší plynulosti jinak závažného textu.