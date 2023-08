RECENZE: Tony Parsons uvázl v pasti

Příběh je to totiž povědomý. Kolikrát už vyšly knihy o tom, kterak se někdo nastěhoval do nového domu či na nové místo a jak se tamější temná historie vedrala do jeho života. Velmi často jde přitom o manželské páry, velmi často tito dva lidé k sobě kvůli novým okolnostem ztratí důvěru a obvykle se ukáže, že nové prostředí je vskutku podivné. Cosi takového v knize Lidé odvedle servíruje i Parsons.

Fotografka Lana a doktor Roman Wadeovi se po jisté ryze nepříjemné zkušenosti přestěhovali z velkoměsta na venkov do Oxfordshiru. On by se rád v novém prostředí usadil na delší čas, ona od začátku cítí, že to nebyla dobrá volba. Někdy pobyt na vesnici není to, co má být, zvláště když jsou tam životy druhých, těch odvedle, plné tajemství. V případě Parsonsova příběhu jsou ale právě v nich klišé, která se stala pastí, v níž autor uvázl. Je totiž lehké předvídat, co přijde.