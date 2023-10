RECENZE: Tchyně nemá jazyk. Líbivé prázdno Kateřiny Rudčenkové

Rudčenková nahlíží do milostných svazků třicátníků i svých o dekádu starších vrstevníků, které trápí věčná neporozumění mezi pohlavími nebo nemilosrdně se zvyšující číselný údaj v občance. A tak prchají do exotických dálav či jen tak nahodile za nosem, do letmých vztahů, v nichž by se ocitnout radši neměli, nebo konejšivé náruče nostalgických vzpomínek.