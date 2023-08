RECENZE: Srpny aneb Pravdu díš, ale možná ne

Jenže co ona objektivní pravda vůbec znamená? Reflektuje naše vnímání okolního světa to, jaký ve skutečnosti je, nebo si dění zkreslujeme? Takové otázky klade debut, jehož autor děj rozložil výhradně do titulních kalendářních měsíců, prodchnutých vztahovou intenzitou horkých dní. Nutí tak domýšlet si, co se hlavní hrdince, lépe řečeno ústřední oběti, ve zbytku roku přihodilo.