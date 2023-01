RECENZE: Škvoreckého zbabělci, snílci a hrdinové

Pražské Divadlo na Vinohradech završilo trilogii mapující více než sto let české historie. Po Sňatcích z rozumu a Českém románu je to inscenace Danny Smiřický (Příběhy inženýra lidských duší), jež skrze životní i tvůrčí osudy spisovatele Josefa Škvoreckého prochází od protektorátu přes budování socialismu a okupaci Československa v roce 1968 až do let normalizace a exilu české inteligence.

Foto: Viktor Kronbauer Spisovatele Dannyho v šedesátých letech hraje Tomáš Pavelka.