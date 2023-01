RECENZE: Všechny báječný důvody, proč žít

Už jste si někdy zkusili sepsat seznam věcí, pro které stojí za to žít? Viktor ho začal psát v sedmi letech, poté, co se jeho matka poprvé pokusila o sebevraždu. A po odmlce se k němu vrátil, položky narůstaly, připojovali se další lidé, kteří chtěli pojmenovat věci, jež stojí za život – ať už je to zmrzlina, žlutá barva, oblíbená deska, anebo být s někým, koho mám rád.