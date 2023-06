RECENZE: Scorpions přivezli do Brna kvalitní vzpomínkové retro

Aby jim čas příjemně plynul, vzali s sebou coby předkapelu švédský dívčí kvartet Thundermother. Dámy nazvaly svůj styl Swedish high voltage rock’n’roll a čerpají v něm především z odkazu australských AC/DC. Hlavně u hřmících riffů, které vyluzovala kytaristka Filippa Nässil, to bylo patrné. Úlohu předkapely splnily bezezbytku. Příliš nenudily a hrály krátce.

Foto: Jan Šída, Právo Zpěvák Klaus Meine a kytarista Matthias Jabs

Scorpions měli nástup jako v divadle. Nejprve padla první opona s logem kapely, pak druhá s výzvou Are You Ready To Rock?, a teprve poté se zjevili muzikanti. Pro navození dobré atmosféry bylo zásadní, že každý hned viděl, jak vystoupení hudebníky baví. Usmívali se, vyzařovali pozitivní vlny, a hlavně byli neustále v pohybu.

Malý velký muž Klaus Meine vládne nejen nezaměnitelným hlasem, ale i obstojným charismatem. To ukázal u skladby Wind Of Change, která byla věnovaná Ukrajině, což na jejím začátku vyvolalo rozpačitou odezvu. Na konci, kdy na projekci svítil protiatomový mírový znak éry hippies ve žlutomodrých barvách, však dokázal zpěvák svým entuziasmem lidi nakazit a dovést k velkému aplausu.

Foto: Jan Šída, Právo Scorpions svým koncertem v Brně fanoušky potěšili.

V programu převládaly klasické skladby (The Zoo, Bad Boys Running Wild nebo Big City Nights). Z novinky zazněl kvartet písní (Gas In The Tank, Seventh Sun, Peacemaker a titulní Rock Believer), zbytek obstaraly orchestrální písničky a exhibice rytmiky. To proto, aby si Meine oddychl a převlékl se do jiného kostýmu.

Kromě dobrého hudebního výkonu přidala kapela i ten vizuální. Především se to týkalo důmyslné projekce u každé písně, která z ní dělala v podstatě živý klip. Nakonec došlo i na klasické rockové pózy kytaristů Matthiase Jabse a Rudolfa Schenkera.

Foto: Jan Šída, Právo Kytarista Rudolf Schenker při vystoupení v Brně

Pokud si někdo myslí, že poněkud obstarožní rock kapely patří do starého železa, nemá pravdu. Brněnský koncert jasně ukázal, že pokud je skupina autentická a fanoušci jí to, co dělá, věří, je její existence smysluplná. A to Scorpions dokázali levou zadní.