RECENZE: Postavy Aleny Mornštajnové mají temný les v duši

Nenápadný rodinný domek sdílí holčička s prarodiči, matkou a po určitou dobu i s hodným tátou, který však po jedné hádce záhadně zmizí a stává se jen rozmazanou vzpomínkou. Zbývá jí nedbalá a nešťastná máma a extrémně negativní vyčítavá babička, která si vylévá zlost na dceři a později na vnučce, protože dcera raději prchá do nevábné ubytovny pro sociální případy. Dokonce opustí dítě, aby nemusela žít v hrozné atmosféře depresivního domku.

Babička je vylíčena jako nesnesitelná postava, která obviňuje malé dítě z věcí, které ani nechápe, a sráží mu sebevědomí na nulu. O záhadném dědovi se mnoho nedozvíme, jen tolik, že se často skrývá v dílně a téměř nic neříká. Jiní lidé do domku nechodí.

Silným tématem prózy je nekomunikace v rodině. Když už někdo promluví, sděluje praktické žádosti nebo se postavy vzájemně napadají a chrlí výčitky. Do příběhu však tentokrát nezasahují velké dějinné události, pohybuje se jen v rozmezí od devadesátých let do současnosti.