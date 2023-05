Alena Mornštajnová: Zla a lží je teď víc

Určitě mi to pomáhá postavit větu nebo rozšířit slovní zásobu. Jinak ne. Psaní vyžaduje také používání fantazie i toho, co chci do příběhu vložit.

Asi narážíte na postavu otce, jehož příběh je nedopovězený. Vybrala jsem si jako vypravěčku hlavní hrdinku a ta vypráví jako dospělá. Může říct jen to, co ví, není vševědoucí. V životě máme spoustu lidí, kteří jsou pro nás v určitém období důležití, a najednou zmizí a my nevíme, jak to s nimi dopadlo. Nevěděla to ani hrdinka knihy, tak nám to nemohla říct. Je spousta rodin, ze kterých otec, zvlášť když je nevlastní, odejde. Děti se s ním mohou v dospělosti setkat, ale třeba se nikdy nesetkají. To je život.