Je nová Morštajnová plagiát? Internet ovládly emoce

Tvrdí: „Původní text v mnoha ohledech převyšuje románový útvar. Publicistická materie je na ploše románu rozmělněna do mnoha desítek stránek genericky opakujících se motivů, situací a vše, co na výchozí schéma Alena Mornštajnová postupně přiletuje, nese známky nastavované umělosti. Tolik očekávaná románová novinka nakonec budí dojem, že je příliš závislá na nedávno zpracované autentické osobní zpovědi, aniž by k ní přidávala něco cenného.“

„Má kniha v žádném případě není inspirována jejím životem. Velice mě mrzí to, co se jí stalo, ale tohle není její příběh. Neznala jsem ho a obvinění ze strany Alarmu pro mě bylo velké překvapení. Čerpala jsem z odborné literatury, tato problematika je dobře popsaná v knize Sexuální zneužívání dětí od Petra Weisse. Tam je uvedeno hodně takových příběhů i to, jak zneužívání ovlivňuje celou rodinu, jak se to vyšetřuje,“ řekla Právu.